Бойовики на Донбасі сьогодні обстріляли бійців ООС з гранатометів та кулеметів

Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Окупанти вели вогонь на Луганському напрямку

Бойовики на Донбасі у неділю, 23 лютого, обстріляли бійців Операції об'єднаних сил з гранатометів та кулеметів. Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.

Так, від початку поточної доби до 12:30 російсько-окупаційні війська тричі, щоразу по 20 хвилин, вели вогонь на Луганському напрямку.

"Близько 7-ї ранку противник з гранатометів різних систем, кулеметів великого калібру та стрілецької зброї обстрілював захисників Травневого. З о пів на 10-ту ранку окупанти випустили 5 мін калібру 120 мм, відкривали вогонь зі станкового протитанкового гранатомету і кулемету по наших опорних пунктах поблизу Кримського", - вказано у повідомленні.

Крім того, близько 10:00 дві міни 120-го калібру розірвалися на позиціях підрозділів Об’єднаних сил біля Оріхового.

"За наявною на цей час інформацією, втрат з нашого боку немає", - додали у Міноборони.

Нагадаємо, на Донбасі 22 лютого озброєні формування Російської Федерації 11 раз порушили режим припинення вогню. У результаті поранення отримав один український військовий.

Як писало РБК-Україна раніше, 22 лютого бойовики здійснили невдалу спробу прориву через лінію зіткнення диверсійно-розвідувальної групи озброєних формувань РФ.

Підкреслимо 18 лютого бойовики атакували українські позиції поблизу населених пунктів Новотошківське, Орехово, Кримське і Хутір Вольний на Донбасі.