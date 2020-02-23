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Боевики на Донбассе сегодня обстреляли бойцов ООС из гранатометов и пулеметов

Новости » Происшествия     23.02.2020 - 13:21
Боевики на Донбассе сегодня обстреляли бойцов ООС из гранатометов и пулеметов
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Оккупанты вели огонь на Луганском направлении

Боевики на Донбассе в воскресенье, 23 февраля, обстреляли бойцов Операции объединенных сил из гранатометов и пулеметов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Так, с начала текущих суток до 12:30 российско-оккупационные войска трижды, каждый раз по 20 минут, вели огонь на Луганском направлении.

"Около 7 утра противник из гранатометов различных систем, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия обстреливал защитников Майского. С половины 10 часов утра оккупанты выпустили 5 мин калибра 120 мм, открывали огонь из станкового противотанкового гранатомета и пулемета по нашим опорным пунктам вблизи Крымского", - указано в сообщении.

Кроме того, около 10:00 две мины 120-го калибра разорвались на позициях подразделений Объединенных сил у Орехова.

"По имеющейся на данный момент информации, потерь с нашей стороны нет", - добавили в Минобороны.

Напомним, на Донбассе 22 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня. В результате ранение получил один украинский военный.

Как писало РБК-Украина ранее, 22 февраля боевики осуществили неудачную попытку прорыва через линию соприкосновения диверсионно-разведывательной группы вооруженных формирований РФ.

Подчеркнем, 18 февраля боевики атаковали украинские позиции вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское и Хутор Вольный на Донбассе.

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