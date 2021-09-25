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Бойовики з мінометів та артилерії обстріляли позиції ЗСУ біля Верхньоторецького

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Верхньоторецьке, Субота 25 вересня 2021 12:19
Бойовики з мінометів та артилерії обстріляли позиції ЗСУ біля Верхньоторецького Фото: бойовики порушили "тишу" на Донбасі (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Дмитро Левицький

Проросійські бойовики на Донбас з початку доби, 25 вересня, вже один раз порушили режим припинення вогню. Окупанти відкрили вогонь у напрямку населеного пункту Верхньоторецьке.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу операції Об'єднаних сил.

Українські позиції зранку потрапили під обстріл із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 120 міліметрів та артилерії калібру 122 міліметрів.

"Військовослужбовці Об’єднаних сил відкривали вогонь у відповідь, застосовуючи дозволене мінськими домовленостями озброєння, чим змусили противника припинити вогневу активність", - зазначили у штабі.

Українські військовослужбовці в результаті ворожого обстрілу не постраждали.

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