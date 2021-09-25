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Боевики из минометов и артиллерии обстреляли позиции ВСУ возле Верхнеторецкого

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Верхнеторецкое, Суббота 25 сентября 2021 12:19
Боевики из минометов и артиллерии обстреляли позиции ВСУ возле Верхнеторецкого Фото: боевики нарушили "тишину" на Донбассе (фото facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Дмитрий Левицкий

Пророссийские боевики на Донбасс с начала суток, 25 сентября, уже один раз нарушили режим прекращения огня. Оккупанты открыли огонь в направлении населенного пункта Верхнеторецкое.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу операции Объединенных сил.

Украинские позиции утром попали под обстрел из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 миллиметров и артиллерии калибра 122 миллиметров.

"Военнослужащие Объединенных сил открывали ответный огонь, применяя разрешенное минскими договоренностями вооружение, чем заставили противника прекратить огневую активность", - отметили в штабе.

Украинские военнослужащие в результате вражеского обстрела не пострадали.

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