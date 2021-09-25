Боевики из минометов и артиллерии обстреляли позиции ВСУ возле Верхнеторецкого
Фото: боевики нарушили "тишину" на Донбассе (фото facebook.com/mod.mil.rus)
Пророссийские боевики на Донбасс с начала суток, 25 сентября, уже один раз нарушили режим прекращения огня. Оккупанты открыли огонь в направлении населенного пункта Верхнеторецкое.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу операции Объединенных сил.
Украинские позиции утром попали под обстрел из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 миллиметров и артиллерии калибра 122 миллиметров.
"Военнослужащие Объединенных сил открывали ответный огонь, применяя разрешенное минскими договоренностями вооружение, чем заставили противника прекратить огневую активность", - отметили в штабе.
Украинские военнослужащие в результате вражеского обстрела не пострадали.