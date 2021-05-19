ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

На Донбасі з початку доби зберігається " тиша"

Новость на русском →
Донбас, Середа 19 травня 2021 17:33
На Донбасі з початку доби зберігається " тиша" Фото: українські військові (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: РБК-Україна

У середу, 19 травня, на Донбасі зберігається режим припинення вогню. Так, з початку доби не було зафіксовано жодного ворожого обстрілу українських позицій.

Про це повідомляє прес-центр штабу Операції Об'єднаних сил у Facebook.

"Українські військовослужбовці контролюють ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил і дотримуються режиму припинення вогню", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що українська сторона СЦКК повідомляє представникам ОБСЄ про всі грубі порушення з боку збройних формувань РФ і її найманців.

Нагадаємо, за минулу добу, 18 травня, бойовики шість разів обстріляли українські позиції на Донбасі. В результаті ворожих обстрілів жоден український військовий не постраждав.

Крім того, в штабі ООС повідомляли, що бойовики на Донбасі обладнають позиції для обстрілів позицій ООС на дитячих майданчиках.

Додамо, що окупанти спровокували аварію дрона місії ОБСЄ, після якої прийнято рішення призупинити польоти безпілотників дальнього радіусу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Надзвичайні події ООС Донбас
NEWS
Призначення Ляшка главою МОЗ: комітет Ради ухвалив рішення
Призначення Ляшка главою МОЗ: комітет Ради ухвалив рішення
DAILY
Олігарх в оточенні. Як Коломойський втрачає вплив і що йому загрожує в Україні
Владислав Красінський, Олег Черниш Олігарх в оточенні. Як Коломойський втрачає вплив і що йому загрожує в Україні