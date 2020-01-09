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Бойовики "ЛНР" змушують перевізників збирати базу потенційних диверсантів

Новини » Суспільство     09.01.2020 - 13:48
Бойовики "ЛНР" змушують перевізників збирати базу потенційних диверсантів
Ілюстративне фото (nr-news.com)

Приватний перевізник з Алчевська разом із дружиною протягом року передавав "МДБ ЛНР" відомості про своїх клієнтів

Бойовики на Донбасі змушують перевізників із окупованих територій збирати базу потенційних диверсантів. Це виявила контррозвідка Служби безпеки України, передає прес-служба відомства.

Бойовики змушують збирати інформації про громадян, які постійно їздять на підконтрольну Україні територію.

"Особливо їх цікавлять люди, що отримують соціальні виплати та відвідують державні установи. Осіб із цих списків терористи розглядають як потенційних агентів та диверсантів", - зазначається у повідомленні.

СБУ встановила, що приватний перевізник з Алчевська разом із дружиною протягом року передавав "МДБ ЛНР" відомості про своїх клієнтів, а також про колег, які працюють на каналах пасажирських перевезень.

Зловмисники переконували громадян у начебто складній та дорогій процедурі отримання державної допомоги і брали плату за своє сприяння. За оперативною інформацією серед клієнтів ділків були й бойовики квазіутворень.

Нагадаємо, Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ на Донбасі фіксує порушення з боку російських незаконних збройних формувань щодо відведення важкого озброєння.

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