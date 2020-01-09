Боевики "ЛНР" заставляют перевозчиков собирать базу потенциальных диверсантов

Иллюстративное фото (nr-news.com)

Частный перевозчик из Алчевска вместе с женой в течение года передавал "МГБ ЛНР" сведения о своих клиентах

Боевики на Донбассе заставляют перевозчиков с оккупированных территорий собирать базу потенциальных диверсантов. Это выявила контрразведка Службы безопасности Украины, передает пресс-служба ведомства.

Боевики заставляют собирать информацию о гражданах, которые постоянно ездят на подконтрольную Украине территорию.

"Особенно их интересуют люди, которые получают социальные выплаты и посещают государственные учреждения. Лиц из этих списков террористы рассматривают как потенциальных агентов и диверсантов", - отмечается в сообщении.

СБУ установила, что частный перевозчик из Алчевска вместе с женой в течение года передавал "МГБ ЛНР" сведения о своих клиентах, а также о коллегах, которые работают на каналах пассажирских перевозок.

Злоумышленники убеждали граждан в якобы сложной и дорогостоящей процедуре получения государственной помощи и брали плату за свое содействие. По оперативной информации среди клиентов дельцов были и боевики.

Напомним, Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Донбассе фиксирует нарушение со стороны российских незаконных вооруженных формирований относительно отвода тяжелого вооружения.