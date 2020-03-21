Бойовики "ЛНР" заборонили в'їзд з підконтрольних Україні територій

Глава терористичної організації "ЛНР" Леонід Пасічник заборонив з 23 березня в'їзд на окуповану територію Луганської області "у зв'язку з загрозою поширення коронавіруса нового типу". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сепаратистські ЗМІ.

Дане доручення повинно виконати так зване "Міністерство державної безпеки ЛНР".

"У зв'язку з несприятливою епідеміологічною ситуацією, що склалася на території України та загрозою поширення в "ЛНР" нової коронавірусної інфекції (COVID-19), а також з метою забезпечення безпеки громадян ЛНР", керуючись статтями 34, 56, 59, 60 "Конституції ЛНР" постановляю: заборонити з 00.00 23 березня в'їзд на територію "ЛНР" громадян з території України", - йдеться в повідомленні бойовиків.

Нагадаємо, 13 березня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що через карантин у зв'язку з коронавірусом Україна забороняє в'їзд жителям окупованого Донбасу, при цьому ще узгоджується список пунктів пропуску, які продовжать працювати на державному кордоні.

РБК-Україна писало, що число хворих коронавірусом в Україні на 21 березня збільшилося до 41. У зв'язку зі зростанням захворюваності COVID-19, режим НС оголошено вже в 6 областях України. При цьому Міністерство охорони здоров'я України станом на ранок 21 березня не виявило нових випадків зараження коронавірусом.

Також РБК-Україна писало, що СБУ фіксує вербування українців з боку "ЛДНР". Бойовики застосовують тортури та погрози для вербування українців.