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Окупанти на Донбасі повернули комендантську годину

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Донбас, Четвер 30 вересня 2021 16:52
Окупанти на Донбасі повернули комендантську годину Фото: окупанти встановили комендантську годину на Донбасі (Scott Olson/Getty Images)
Автор: Артем Горовенко

Окупаційна влада повернула комендантську годину в окремих районах Донецької та Луганської областей. Вона діятиме з 23:00 до 04:00.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сепаратистські ЗМІ.

Повідомляється, що з 1 жовтня поновлюється дія комендантської години з 23:00 до 04:00. За її порушення на одну годину і більше загрожує штраф.

Зазначимо, до цього в окремих районах Луганської області комендантська година була скасована з 1 серпня. А в окремих районах Донецької області її дію призупиняли на вихідні.

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