На окупованому Донбасі частково скасували комендантську годину

З 1 жовтня на окупованому Донбасі продовжили скасування комендантської години. Але в окремих районах Донецької області обмеження продовжать діяти в будні дні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сепаратистські ЗМІ.

Повідомляється, що на окупованій частині Донецької області обмеження на пересування для цивільного населення знімається з 23:00 п'ятниці до 05:00 понеділка. Тобто комендантської години не буде на вихідних. Такий режим триватиме до 1 лютого 2022 року.

Водночас в окремих районах Луганської області комендантська година взагалі скасовується до 1 лютого. Обмеження з 23:00 по 04:00 зберігаються на прифронтових територіях у Слов'яносербському районі та біля міст Кіровськ (Голубівка) та Первомайськ.