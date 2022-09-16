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Росія вдвічі посилила приховану мобілізацію на тлі поразки під Харковом, - ISW

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П'ятниця 16 вересня 2022 06:57
Росія вдвічі посилила приховану мобілізацію на тлі поразки під Харковом, - ISW Фото: Росія вдвічі посилила приховану мобілізацію (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Кремль удвічі посилив приховану мобілізацію на тлі продовження контрнаступу ЗСУ на сході України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Українські сили продовжують контрнаступальні операції на сході країни, посилюючи тиск на російські позиції і лінії тилового забезпечення в східній частині Харківської, Північної Луганської та Східної Донецької областях.

Поразка під Харківською областю спонукала Кремль оголосити всеросійську вербувальну кампанію.

Як відзначають аналітики, Кремль, ймовірно, відмовився від своїх зусиль по огородженню окремих регіонів країни від вербувальних кампаній, які можуть посилити соціальну напруженість.

За даними ISW, Кремль майже напевно виснажив більшу частину сил, спочатку дислокованих на російських базах в колишніх радянських республіках, що, ймовірно, послабило вплив Росії в цих державах.

Інші ключові висновки ISW

  • Російські та українські джерела повідомили про наземні атаки українських військ на північний захід від Харкова, поблизу українського плацдарму на річці Інгулець і на південь від кордону Херсонсько-Дніпропетровської області.
  • Призначені Росією окупаційні чиновники і блогери стверджували, що українські сили провели висадку на Кінсбернській косі в районі Криму.
  • Російські війська провели обмежені наземні атаки і зміцнюють позиції на східній осі.
  • "ДНР", швидше за все, намагається перешкодити своїм російським кураторам бігти напередодні українського контрнаступу.

Нагадаємо, 15 вересня в мережі опублікували відео, де Пригожин особисто вербує російських в'язнів для війни з Україною. Пригожин також прямим текстом говорить про те, що йому належить ПВК "Вагнера". Так, він повідомляє, що" у нього в ПВК " є бойові літаки, РСЗВ і танки.

Раніше стало відомо, що вербувальники ПВК "Вагнера" з початку повномасштабного вторгнення в Україну змогли зібрати більше тисячі людей в російських колоніях, які погодилися вирушити на війну.

Також ми писали, що війська РФ можуть все частіше використовувати погано навчені підрозділи, наприклад, що складаються з ув'язнених, для контролю над населенням у тимчасово окупованих регіонах України.

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