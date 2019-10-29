Бойовики "ЛНР" почали відводити війська в Золотому

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Так звані військовослужбовці народної міліції "ЛНР" приступили до відведення сил і засобів

Так звана народна міліція "Луганської народної республіки" почала відведення сил на ділянці біля лінії зіткнення на Донбасі в районі міста Золоте. Про це заявив виконуючий обов'язки начальника" так званого управління оборонного відомства "ЛНР" Михайло Филипоненко.

"Військовослужбовці народної міліції "ЛНР" приступили до відведення сил і засобів з території ділянки розведення у Золотого", - сказав Филипоненко.

При цьому ряд бойовиків "ЛНР" залишили дільницю розведення сил.

Нагадаємо, сьогодні, 29 жовтня 2019 року, в 12:00 годин почався процес розведення сил з обох сторін на ділянці №2 в районі населеного пункту Золоте-4 Луганській області.

ООС зазначили, що це стало можливим за дотримання режиму тиші протягом останнього тижня. У прес-центрі додали, що обстрел, про який повідомлялося напередодні, відбувся не в зоні розведення сил і засобів.

Крім того, сьогодні міністр закордонних справ україни Вадим Пристайко заявив, що розведення сил в районі Золотого Луганської області починається з сьогоднішнього дня. За його словами, до саміту "нормандської четвірки" має пройти розведення сил на раніше погоджених ділянках.