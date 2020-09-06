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Бойовики "ЛНР" хочуть відмовитися від українського водопостачання, - голова Луганської ОДА

Донбас, Неділя 06 вересня 2020 05:37
Бойовики "ЛНР" хочуть відмовитися від українського водопостачання, - голова Луганської ОДА
Фото: відключення водопостачання (УНІАН)
Автор: Артур Родивилов

Окупаційна влада "ЛНР" планує з наступного року відмовитися від водопостачання, яке Україна здійснює в тимчасово непідконтрольні райони. Такі розмови ватажків тривають на рівні Тристоронньої контактної групи.

Про це повідомив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай, передає Hromadske.

Він також повідомив, що бойовики вже зменшили обсяги купованої води та заборгували за постачання майже 170 мільйонів гривень.

"Ми наполягаємо на тому, що вони нам заборгували майже 170 млн грн, і у нас є документи, що підтверджують цю суму. Вони кажуть, що вони готові заплатити близько 87. Можливо, ми погодимося на компенсацію на 87 млн, але пропишемо, що ми не згодні з цією сумою", - повідомив Гайдай.

Нагадаємо, в Луганській області сім помпових станцій відключили від електропостачання 24 грудня 2019 через заборгованість. Через що без централізованого водопостачання залишилися частково міста Лисичанськ, Привілля і Новодружеське - близько 46 тисяч абонентів.

18 жовтня три помпові станції "Лисичанскводоканала" були відключені від електропостачання через борги. Жителі також залишилися без води. Водопостачання було відновлено 27 грудня 2019 року.

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