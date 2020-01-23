Бойовики "ЛДНР" вимагають гроші за включення в список на обмін, - екс-полонений

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За його словами, тим українським полоненим, про яких не згадували в ЗМІ, доводилося платити гроші за включення в списки на обмін

Колишній в'язень терористів "ЛНР" Денис Секацький розповів, що бойовики вимагають гроші за включення списки на обмін полоненими. Про це він сказав в інтерв'ю "Цензор.НЕТ", передає РБК-Україна.

За його словами, за свою свободу він заплатив 32 тисячі доларів.

"Я за свою свободу платив гроші. Тобто, вони вимагали з мене викуп за те, щоб мене не вбили, щоб підтвердили, що внесли мене в списки на обмін з боку "ЛНР". Приїжджали люди, і віддавали гроші через мого адвоката", - розповів Секацький.

Разом з тим він зазначив, що військових і людей, про яких згадували в ЗМІ, це не стосувалося.

"Їм пощастило - принаймні, тим хлопцям, які з нами з Луганська приїхали. Тому що про них відразу дізналися журналісти, про них згадували в новинах - і вони були недоторканні. Так, їх також утримували в нелюдських умовах. Але про них всі знали відразу, і замилити їх неможливо було, неможливо було сказати, що їх немає. Це нас можна було приховувати, не показувати, сказати, що нас ніколи не було. Я особисто був "зниклим безвісти" 5 місяців", - розповів колишній полонений.

Нагадаємо, раніше український омбудсмен Людмила Денісова розповіла, що понад 700 ув'язнених в ОРДЛО очікують повернення в Україну. Деякі в'язні залишаються у в'язницях на непідконтрольній території, попри те, що термін ув'язнення закінчився.

Також РБК-Україна писало, що Денісова просить взяти участь у моніторингових візитах ОБСЄ на тимчасово окуповані території Донбасу. Денісова не має доступу до окупованих українських територій, хоча має такі повноваження.