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Офіс генпрокурора оголосив підозру одному з ватажків "ЛНР"

Новини » Політика     23.01.2020 - 12:41
Офіс генпрокурора оголосив підозру одному з ватажків "ЛНР"
Ілюстративне фото (dnr-news.com)

Оголошена підозра керівнику артилерійського підрозділу "2 Окрема гвардійська мотострілецька бригада 2 армійського корпусу Народної міліції" "ЛНР"

Офіс Генерального прокурора повідомив про підозру ватажку незаконних збройних формувань "ЛНР" у вчиненні порушення законів та звичаїв ведення війни. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Офісу генпрокурора.

Оголошена підозра керівнику артилерійського підрозділу "2 Окрема гвардійська мотострілецька бригада 2 армійського корпусу народної міліції" "ЛНР".

Його підозрюють у вчиненні особливо тяжких злочинів, передбачених ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації, керівництво такою групою чи організацією або участь у ній), ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) КК України.

Нагадаємо, на Донбасі, 22 січня збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню.

Протягом 21 січня збройні формування Російської Федерації 3 рази порушили режим припинення вогню на Донбасі, втрат з української сторони не було.

Зазначимо, що 20 січня збройні формування Російської Федерації десять разів порушили режим припинення вогню, в результаті чого один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, ще один отримав поранення.

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