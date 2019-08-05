Бойовики використовують перемир'я на Донбасі для нарощування боєздатності

Командування російсько-окупаційних військ використовує домовленості щодо повного припинення вогню на Донбасі для відновлення та нарощування боєздатності з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ. Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.

Таку інформацію отримано від Головного управління розвідки Міноборони.

"За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, командування російсько-окупаційних військ використовує досягнуті домовленості щодо повного припинення вогню для відновлення та нарощування боєздатності з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ", - сказано у повідомленні.

Так, на захоплених підприємствах силами ремонтно-відновлювальних підрозділів бойовиків у терміновому порядку розпочалися роботи з поточного ремонту та відновлення військової техніки, у т. ч. танків. З метою прискорення зазначених заходів окупанти розгорнули додаткові пункти ремонту озброєння та військової техніки.

"Водночас продовжується постачання з території РФ зброї, матеріально-технічних засобів військового призначення та пального для забезпечення російсько-окупаційних військ. Так, на озброєння розвідувальних підрозділів 1 та 2 АК надійшла чергова партія 9-мм безшумних снайперських гвинтівок ВСС", - вказано у повідомленні Міноборони.

Крім того, повідомляється, що під виглядом гуманітарної допомоги від російських волонтерських організацій підрозділи російсько-окупаційних військ отримали прилади нічного бачення, біноклі, комплекти військового обмундирування та індивідуальні аптечки.

Нагадаємо, бойовики продовжують порушувати перемир'я на Донбасі: зокрема, протягом доби 3 серпня бойовики вісім разів порушували режим припинення вогню, у результаті чого один військовослужбовець отримав поранення.

Як писало РБК-Україна раніше, в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі 2 серпня збройні формування Російської Федерації та її найманці 10 раз порушили режим припинення вогню, у результаті поранений один військовий.

Так, 21 липня на Донбасі розпочалося нове безстрокове перемир'я. Однак бойовики продовжують обстріли сил ООС.