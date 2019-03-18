Вибори 2019: у переселенців залишився тиждень, щоб подати заяву для участі в голосуванні

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Щоб проголосувати не за місцем прописки на виборах 2019 необхідно подати заяву в органи Держреєстру виборців

Переселенцям з Донбасу та Криму, бажаючим взяти участь у голосуванні на виборах 2019, до 25 березня включно необхідно подати відповідну заяву в органи Держреєстру виборців. Докладніше про голосування не за місцем реєстрації - у матеріалі РБК-Україна.

Як проголосувати на виборах 2019 переселенцям

Переселенцям для того, щоб проголосувати на виборах 2019 необхідно звернутися до Державного реєстру виборців із заявою, в якій необхідно вказати ділянку або адресу, за якою він бажає проголосувати. Заяву про зміну місця голосування необхідно подати особисто, пред'явивши паспорт громадянина України, посвідчення військовослужбовця або військовий квиток.

Як проголосувати на виборах 2019 не за місцем реєстрації

Проголосувати не за місцем реєстрації мають право всі громадяни України. Але при цьому, особи не з числа переселенців, крім заяви повинні подати до Держреєстру виборців документи, які підтверджують необхідність тимчасової зміни місця голосування. Причинами для зміни місця голосування може бути навчання, робота, виїзд за кордон або інші події.

До числа можливі документів, зокрема, відносяться:

довідка з місця роботи,

довідка з місця навчання,

документ, що підтверджує право власності або оренди на житло, яке знаходиться за місцем, де виборець хоче проголосувати,

проїзні документи,

путівка в санаторій.

Як відомо, вибори президента України відбудуться 31 березня 2019 року. За даними Центрвиборчкому, виборці будуть обирати серед 39 кандидатів у президенти, зареєстрованих у період з 31 грудня 2018 року по 8 березня 2019 року. Спочатку ЦВК зареєструвала 44 кандидата, проте п'ять з них скористалися своїм правом і відкликали свої кандидатури. Так, на даний момент кандидатами вже не є Андрій Садовий, Дмитро Гнап, Дмитро Добродомов, Євген Мураєв і Сергій Кривонос.