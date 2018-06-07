Бойовики в Голубовському підірвали вибуховий пристрій, поранені мирні жителі, - штаб

У штабі заявили про черговий злочин бойовиків проти мирних жителів
В окупованому Голубовському Луганської області бойовики підірвали вибуховий пристрій, в результаті чого постраждали декілька мирних жителів. Про це йдеться в повідомленні прес-центру операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі у Facebook.
Повідомляється, що сьогодні близько 10:30 бойовики в Голубовському підірвали вибуховий пристрій, в результаті чого постраждали місцеві жителі.
"Російські окупанти вдаються до подібних злочинів проти мирного населення з метою дискредитації Об'єднаних сил та залякування громадян", - йдеться в повідомленні.
Російсько-окупаційні війська вкотре вдалися до провокацій та терактів проти мирного населення. Сьогодні, 7 червня...Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation 7 червня 2018 р.
Відзначимо, як повідомляють сепаратистські ЗМІ, в Голубовському під обстріл потрапила маршрутка. В результаті інциденту поранено шістьох осіб. Постраждалих доставили до лікарні окупованого Кіровська.
#Голубовка, маршрутка попала под обстрел, 6 раненых (требует подтверждения) #орло pic.twitter.com/fESux1lXLT— Necro Mancer (@666_mancer) June 7, 2018
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Донецька фільтрувальна станція знову зупинилася через обстріли.