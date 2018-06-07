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Інтерв'ю

Бойовики в Голубовському підірвали вибуховий пристрій, поранені мирні жителі, - штаб

НовиниНадзвичайні події    07.06.2018 - 15:15
Фото: бойовики на Донбасі (facebook.com/abazia)
Фото: бойовики на Донбасі (facebook.com/abazia)

У штабі заявили про черговий злочин бойовиків проти мирних жителів

В окупованому Голубовському Луганської області бойовики підірвали вибуховий пристрій, в результаті чого постраждали декілька мирних жителів. Про це йдеться в повідомленні прес-центру операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі у Facebook.

Повідомляється, що сьогодні близько 10:30 бойовики в Голубовському підірвали вибуховий пристрій, в результаті чого постраждали місцеві жителі.

"Російські окупанти вдаються до подібних злочинів проти мирного населення з метою дискредитації Об'єднаних сил та залякування громадян", - йдеться в повідомленні.

 

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Відзначимо, як повідомляють сепаратистські ЗМІ, в Голубовському під обстріл потрапила маршрутка. В результаті інциденту поранено шістьох осіб. Постраждалих доставили до лікарні окупованого Кіровська.

 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Донецька фільтрувальна станція знову зупинилася через обстріли.

 

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Теги публікації: Луганськ, ЛНР, обстрел, Вибух  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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