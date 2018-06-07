Бойовики в Голубовському підірвали вибуховий пристрій, поранені мирні жителі, - штаб

У штабі заявили про черговий злочин бойовиків проти мирних жителів

В окупованому Голубовському Луганської області бойовики підірвали вибуховий пристрій, в результаті чого постраждали декілька мирних жителів. Про це йдеться в повідомленні прес-центру операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі у Facebook.

Повідомляється, що сьогодні близько 10:30 бойовики в Голубовському підірвали вибуховий пристрій, в результаті чого постраждали місцеві жителі.

"Російські окупанти вдаються до подібних злочинів проти мирного населення з метою дискредитації Об'єднаних сил та залякування громадян", - йдеться в повідомленні.

Відзначимо, як повідомляють сепаратистські ЗМІ, в Голубовському під обстріл потрапила маршрутка. В результаті інциденту поранено шістьох осіб. Постраждалих доставили до лікарні окупованого Кіровська.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Донецька фільтрувальна станція знову зупинилася через обстріли.