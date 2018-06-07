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Интервью

Боевики в Голубовском подорвали взрывное устройство, ранены мирные жители, - штаб

НовостиПроисшествия    07.06.2018 - 15:15
Фото: боевики на Донбассе (facebook.com/abazia)
Фото: боевики на Донбассе (facebook.com/abazia)

В штабе заявили об очередном преступлении боевиков против мирных жителей

В оккупированном Голубовском Луганской области боевики подорвали взрывное устройство, в результате чего пострадали несколько мирных жителей. Об этом говорится в сообщении пресс-центра операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе в Facebook

Сообщается, что сегодня около 10:30 боевики в Голубовском взорвали взрывное устройство, в результате чего пострадали местные жители.

"Российские оккупанты прибегают к подобным преступлениям против мирного населения с целью дискредитации Объединенных сил и запугивания граждан", - говорится в сообщении.

 

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Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation 7 червня 2018 р.

 

Отметим, как сообщают сепаратистские СМИ, в Голубовском под обстрел попала маршрутка. В результате инцидента ранены шесть человек. Пострадавшие доставлены в больницу оккупированного Кировска.

 

Напомним, ранее сообщалось, что Донецкая фильтровальная станция снова остановилась из-за обстрелов.  

 

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Теги публикации: Луганск, ЛНР, обстрел, Взрыв  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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