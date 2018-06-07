Боевики в Голубовском подорвали взрывное устройство, ранены мирные жители, - штаб

В штабе заявили об очередном преступлении боевиков против мирных жителей

В оккупированном Голубовском Луганской области боевики подорвали взрывное устройство, в результате чего пострадали несколько мирных жителей. Об этом говорится в сообщении пресс-центра операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе в Facebook.

Сообщается, что сегодня около 10:30 боевики в Голубовском взорвали взрывное устройство, в результате чего пострадали местные жители.

"Российские оккупанты прибегают к подобным преступлениям против мирного населения с целью дискредитации Объединенных сил и запугивания граждан", - говорится в сообщении.

Отметим, как сообщают сепаратистские СМИ, в Голубовском под обстрел попала маршрутка. В результате инцидента ранены шесть человек. Пострадавшие доставлены в больницу оккупированного Кировска.

Напомним, ранее сообщалось, что Донецкая фильтровальная станция снова остановилась из-за обстрелов.