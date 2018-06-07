Боевики в Голубовском подорвали взрывное устройство, ранены мирные жители, - штаб

В штабе заявили об очередном преступлении боевиков против мирных жителей
В оккупированном Голубовском Луганской области боевики подорвали взрывное устройство, в результате чего пострадали несколько мирных жителей. Об этом говорится в сообщении пресс-центра операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе в Facebook.
Сообщается, что сегодня около 10:30 боевики в Голубовском взорвали взрывное устройство, в результате чего пострадали местные жители.
"Российские оккупанты прибегают к подобным преступлениям против мирного населения с целью дискредитации Объединенных сил и запугивания граждан", - говорится в сообщении.
Російсько-окупаційні війська вкотре вдалися до провокацій та терактів проти мирного населення. Сьогодні, 7 червня...Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation 7 червня 2018 р.
Отметим, как сообщают сепаратистские СМИ, в Голубовском под обстрел попала маршрутка. В результате инцидента ранены шесть человек. Пострадавшие доставлены в больницу оккупированного Кировска.
#Голубовка, маршрутка попала под обстрел, 6 раненых (требует подтверждения) #орло pic.twitter.com/fESux1lXLT— Necro Mancer (@666_mancer) June 7, 2018
Напомним, ранее сообщалось, что Донецкая фильтровальная станция снова остановилась из-за обстрелов.