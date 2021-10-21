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Бойовики двічі обстріляли українські позиції на Донбасі

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Донбас, Четвер 21 жовтня 2021 17:14
Бойовики двічі обстріляли українські позиції на Донбасі Фото: бойовики в черговий раз обстріляли позиції ООС на Донбасі (facebook.com/mod mil rus)
Автор: Валерія Поліщук

У четвер. 21 жовтня, збройні формування Російської Федерації двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі. В результаті ворожих обстрілів жоден український військовий не постраждав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу Операції Об'єднаних сил.

Так, один з ворожих обстрілів був здійснений в районі Луганського. Бойовики вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

Крім того, біля Південного окупанти здійснили обстріл зі стрілецької зброї.

Українські військові відкривали вогонь у відповідь, змусивши російських найманців припинити вогневу активність.

"Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою. Українські підрозділи продовжують виконувати завдання з відбиття і стримування збройної агресії Російської Федерації", - йдеться в повідомленні.

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