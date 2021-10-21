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Боевики дважды обстреляли украинские позиции на Донбассе

Новина українською →
Донбасс, Четверг 21 октября 2021 17:14
Боевики дважды обстреляли украинские позиции на Донбассе Фото: боевики в очередной раз обстреляли позиции ООС на Донбассе (facebook.com/mod mil rus)
Автор: Валерия Полищук

В четверг. 21 октября, вооруженные формирования Российской Федерации дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате вражеских обстрелов ни один украинский военный не пострадал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Так, один из вражеских обстрелов был осуществлен в районе Луганского. Боевики вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.

Кроме того, у Пивденного оккупанты совершили обстрел из стрелкового оружия.

Украинские военные открывали огонь в ответ, заставив российских наемников прекратить огневую активность.

"Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Украинские подразделения продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации", - говорится в сообщении.

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