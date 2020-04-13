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Бойовики двічі обстрілювали позиції українських воїнів на Донбасі, поранений боєць ООС

Новини » Надзвичайні події     13.04.2020 - 14:24
Бойовики двічі обстрілювали позиції українських воїнів на Донбасі, поранений боєць ООС
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Один з українських військовослужбовців був поранений

Сьогодні, 13 квітня, від початку доби бойовики двічі обстрілювали позиції українських воїнів на Донбасі. Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.

Як повідомляється, перший раз ворог розпочав обстріл оборонців н.п. Піски о 9:35, з використанням ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів. Крім того, о 11:20 окупанти в районі Павлополя порушили режим тиші застосовуючи станкові протитанкові гранатомети та кулемети великого калібру.

Як зазначається, у результаті ворожих атак, один з українських військовослужбовців був поранений. Стан його здоров’я наразі задовільний.

Підрозділи Об’єднаних сил вели адекватні оборонні дії та придушили ворожу активність.

Нагадаємо, на Донбасі минулої доби, 12 квітня, російські окупаційні війська з ручних протитанкових гранатометів та кулеметів великого калібру тричі обстріляли позиції Об’єднаних сил. Внаслідок обстрілів Україна втратила одного захисника, ще один воїн отримав бойове ураження.

Крім того, раніше повідомлялося, що окупаційні сили намагаються дискредитувати українських військовослужбовців. Окупанти поширюють неправдиву інформацію про причетність Об'єднаних сил до загибелі мирних жителів на Донбасі. Також найманці перешкоджають роботі спостерігачів ОБСЄ.

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