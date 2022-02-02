Бойовики обстріляли з безпілотника КПВВ "Гнутове" на Донбасі

Сьогодні вранці російсько-окупаційні війська з безпілотника обстріляли КПВВ "Гнутове" на Донбасі. Постраждалих в результаті атаки немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр МВС.

"Сьогодні о 08:30 російсько-окупаційні війська здійснили обстріл контрольного пункту в`їзду-виїзду "Гнутове", що на Донеччині", - йдеться в повідомленні.

За інформацією відомства, для обстрілу гуманітарного дорожнього коридору, що проходить через КПВВ, противник застосував безпілотний літальний апарат, з якого скинув заряд ВОГ

"У результаті атаки втрат серед особового складу немає. Зауважимо, що одного з військовослужбовців від поранення врятував металевий жетон, який зупинив осколок гранати", - додають у повідомленні.

