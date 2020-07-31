Бойовики двічі порушили режим "тиші" на Донбасі, ситуація контрольована

На Донбасі протягом дня, 31 липня, бойовики двічі порушили режим припинення вогню в умовах перемир'я. При цьому ситуація залишається під контролем українських військових.

Про це повідомили у штабі операції Об'єднаних сил.

Як зазначили в штабі, бойовики застосували автоматичний станковий гранатомет поблизу Водяного, а також стрілецька зброя біля Південного.

"Вогневі провокації противника були непрецільними, тому наші захисники вогонь у відповідь не відкривали", - повідомили в ООС.

Втрат в результаті обстрілу ворожих в лавах Об'єднаних сил немає.

Нагадаємо, на Донбасі з 27 липня набула чинності загальне перемир'я.

При цьому щодня на Донбасі бойовики здійснюють кілька неточних обстрілу позицій українських військовий, які, в свою чергу, у Збройних силах України називають несистемними і контрольованими.

Незважаючи на це голова Парламентської асамблеї ОБСЄ Георгій Церетелі висловив стурбованість ескалацією на Донбасі після початку перемир'я.

Також РБК-Україна писало, що впродовж тижня в зоні ООС на Донбасі померли троє українських військових із-за різкого погіршення здоров'я.