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Бойовики на Донбасі проводять мобілізаційні збори з резервістами

Донбас, П'ятниця 23 жовтня 2020 12:58
Бойовики на Донбасі проводять мобілізаційні збори з резервістами
Фото: військові (flickr.com/ministryofdefenceua)
Автор: Игорь Литвиненко

На Донбасі командування російсько-окупаційних військ проводить комплексну підсумкову перевірку за підсумками 2020 року. Так, в рамках перевірки, проводять мобілізаційні збори з резервістами.

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

На полігонах тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей бойовики проводять заняття з вогневої підготовки та водіння бойових машин, у тому числі в нічний час.

"Крім того, командування окупаційних військ здійснює перевірку теоретичних знань командирів підрозділів і проводить мобілізаційні збори з резервістами", - повідомили в ГУР.

Контроль за проведенням підсумкової перевірки здійснює комісія Південного військового округу Збройних сил Російської Федерації.

Нагадаємо, за добу бойовики п'ять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Втрат серед українських військових немає.

Раніше РБК-Україна писало, що секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данилов заявив, що Україна готова дати потужну відсіч Росії, якщо РФ зважиться на ескалацію.

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