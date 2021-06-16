Бойовики на Донбасі тричі обстрілювали позиції ООС

У середу, 16 червня, збройні формування Російської Федерації в черговий раз порушили режим припинення вогню. Бойовик на Донбасі тричі обстрілювали українські позиції.

Про це повідомляє прес-центр штабу Операції Об'єднаних сил у Facebook.

"Бойових втрат в результаті ворожих обстрілів немає. Про всі факти порушень українська сторона СЦКК повідомила представникам ОБСЄ, застосовуючи встановлений координаційний механізм", - йдеться в повідомленні.

У районі Водяного, що на Приазов'ї, російсько-окупаційні війська відкривали вогонь з автоматичних станкових, ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

Також ворожі обстріли були зафіксовані неподалік Зайцевого. Російські найманці вів вогонь з мінометів 82-го калібру.

Нагадаємо, за минулу добу, 15 червня, бойовики шість разів обстрілювали українські позиції на Донбасі. В результаті обстрілів жоден український військовий не постраждав. Також окупанти запускали безпілотник, який перетнув лінію розмежування. Його придушили засобами радіоелектронної боротьби українські військові.

Крім того, 14 червня українські військові підірвалися на невідомому вибуховому пристрої. В результаті інциденту отримали поранення дві людини.