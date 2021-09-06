Бойовики на Донбасі три рази порушили "тишу", втрат серед військових немає

У понеділок, 6 вересня, проросійські бойовики три рази порушили режим припинення вогню на Донбасі. В результаті ворожих обстрілів втрат серед українських військових немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр Операції Об'єднаних сил в Facebook .

"З початку доби 6 вересня в районі операції Об'єднаних Сил зафіксовано три порушення режиму припинення вогню", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що неподалік населеного пункту Зайцеве ворог обстріляв позиції ООС зі станкових гранатометів та стрілецької зброї.

У напрямку селища Невельське російські окупанти вели вогонь зі стрілецької зброї.

"Бойових втрат серед українських захисників немає", - уточнили в ООС.

Крім того, в Донецькій області зафіксовано проліт ворожого безпілотника невідомого типу з перетином лінії зіткнення. Летальний апарат скинув два саморобних вибухових пристрої в Північному мікрорайоні селища Зайцеве. Одне з них не спрацювало. Жертв і постраждалих серед мирного населення немає.

Про дії збройних сил РФ повідомлено представникам ОБСЄ через українську сторону КЦК.