Боевики на Донбассе три раза нарушили "тишину", потерь среди военных нет
В понедельник, 6 сентября, пророссийские боевики три раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате вражеских обстрелов потерь среди украинских военных нет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр операции Объединенных сил в Facebook.
"С начала суток 6 сентября в районе операции Объединённых Сил зафиксировано три нарушения режима прекращения огня", - говорится в сообщении.
Отмечается, что неподалеку от населенного пункта Зайцево враг обстрелял позиции ООС из станковых гранатометов и стрелкового оружия.
В направлении поселка Невельское российские оккупанты вели огонь из стрелкового оружия.
"Боевых потерь среди украинских защитников нет", - уточнили в ООС.
Кроме того, в Донецкой области зафиксирован пролет вражеского беспилотника неизвестного типа с пересечением линии соприкосновения. Летальный аппарат сбросил два самодельных взрывных устройства в северном микрорайоне поселка Зайцево. Одно из них не сработало. Жертв и пострадавших среди мирного населения нет.
О действиях вооруженных сил РФ сообщено представителям ОБСЕ через украинскую сторону КЦК.