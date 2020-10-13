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Бойовики на Донбасі шість разів порушили "тишу"

Донбас, Вівторок 13 жовтня 2020 17:51
Бойовики на Донбасі шість разів порушили "тишу"
Фото: український військовий (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

З початку поточної доби, 13 жовтня, на Донбасі зафіксовано шість порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

Так, три одиночних обстрілів було скоєно поблизу населеного пункту Зайцеве з ручного протитанкового гранатомета. Ще два обстрілу зафіксовано у населеному пункті Хутір Вільний, а також дві черги з стрілецької зброї.

Крім того, в районі Пісків окупанти десять разів застосували автоматичний станковий гранатомет, а в районі Орехове - 15 разів.

На перетині лінії розмежування були зафіксовані два ворожих безпілотників в районі населених пунктів Водяне і Харчовик.

"Засобами радіоелектронної боротьби безпілотники були придушені, що зробило неможливим їх подальше використання", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що в результаті обстрілу ні один український військовий не постраждав.

Нагадаємо, за минулу добу бойовики сім раз обстріляли українські позиції на Донбасі.

Крім того, 11 жовтня бойовики чотири рази порушили режим припинення вогню біля Мар'їнки.

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