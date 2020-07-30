Бойовики на Донбасі сьогодні двічі порушили "тишу"

#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 17.00 30 липня 2020 року Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається повністю контрольованою. Підрозділи Збройних Сил України та інших складових сил оборони продовжують виконувати свої завдання за призначенням. У смугах відповідальності більшості бойових бригад обстрілів з боку противника не зафіксовано. Від початку поточної доби обліковано 2 факти недотримання ворогом режиму «Тиша». Для провокації українських захисників біля Оріхового збройні формування Російської Федерації використали стрілецьку зброю, а неподалік Новотошківського додався ще й постріл з підствольного гранатомету. Вогневі провокації були неприцільними і тому наші воїни вогонь у відповідь не відкривали. Втрат, внаслідок ворожих обстрілів, немає. Громадяни України можуть бути впевненими у тому, що їх Збройні Сили, завжди готові виконувати завдання із захисту суверенітету та територіальної цілісності нашої Вітчизни, захистити мир і спокій українців. Крім українських військовослужбовців у районі проведення операції належно виконують завдання й інші підрозділи Об’єднаних сил. Зокрема, 94 невідомих вибухових пристрої знайшли підрозділи ДСНС під час розмінування за заявками мешканців прифронтових населених пунктів Донбасу. Загалом за розпорядженням Командувача Об’єднаних сил тільки за добу було проведено розмінування площі близько 6 гектарів. За зверненнями місцевих адміністрацій, рятувальники Об’єднаних Сил ремонтують пошкоджені внаслідок артилерійських обстрілів попередніх років будинки виконуючи складні будівельні роботи. А на контрольних пунктах виїзду-виїзду особовий склад Об’єднаних сил надав медичну та іншу допомогу 44 громадянам України. ПІДСУМКИ ЗА МИНУЛУ ДОБУ 29 липня збройні формування Російської Федерації одного разу порушили режим припинення вогню. Противник здійснив провокативний постріл з підствольного гранатомету біля населеного пункту Новолуганське. Українські захисники вогонь у відповідь не відкривали. Втрат, внаслідок ворожого пострілу, не було. Крім військовослужбовців Збройних Сил України в районі проведення операції Об’єднаних сил належно виконують свої завдання інші складові сил оборони та правоохоронні органи. За минулу добу представниками Національної поліції України зі складу Об'єднаних сил виявлено 58 адміністративних правопорушень, які вчинило цивільне населення, яке проживає на території Донецької та Луганської областей. Протягом доби підрозділами поліції зведених загонів перевірено 5376 транспортних засоби та 4817 осіб. Також було затримано 4 особи, яких підозрюють у причетності до збройних формувань Російської Федерації та її найманців. Через контрольний пункт в'їзду-виїзду «Станиця Луганська» на контрольовану Об’єднаними силами територію прибуло 861 особа. В зворотному напрямку – 760 осіб. Через КПВВ «Новотроїцьке» в обидва боки лінію розмежування перетнуло по дві особи. КПВВ «Мар’їнка» з вини окупантів не функціонує. Підрозділи Об’єднаних сил дотримуються умов припинення вогню та перебувають напоготові до адекватного реагування на будь-які підступні та провокаційні дії противника. Слава Україні!