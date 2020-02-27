На Донбасі утримується режим "тиші", - Міноборони

Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Бойовики на Донбасі, станом на 12:00, не відкривали вогонь

Від початку поточної доби, 27 лютого, російсько-окупаційні війська режим "тиші" на лінії бойового зіткнення не порушували. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Міністерства оборони.

Як наголошується, такі дані станом на 12:00.

Зазначимо, протягом минулої доби, 26 лютого, збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню. В результаті обстрілу загинув один український військовий і постраждали ще двоє бійців ООС.

Нагадаємо, міністр оборони України Андрій Загороднюк заявив, що мінські угоди підходять Україні з точки зору безпеки. Він зазначив, що мінські угоди, які діють на даний момент, "ми виконуємо і готові виконувати".

Однак, до цього помічник президента України Андрій Єрмак не виключає, що мінські домовленості можуть бути модернізовані для забезпечення їх реалізації.

Раніше президент Росії Володимир Путін заявив, що мінські угоди є незмінними, а їх перегляд може завести ситуацію на Донбасі в глухий кут. Путін додав, що головними умовами вирішення конфлікту на Донбасі є особливий статус ОРДЛО і прямий діалог з бойовиками.