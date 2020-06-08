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Бойовики на Донбасі поранили українського військового

Новини » Надзвичайні події     08.06.2020 - 14:57
Бойовики на Донбасі поранили українського військового
Фото: бойовики на Донбасі (flickr)

Збройні формування Росії вже 5 разів за добу порушили режим припинення вогню

У понеділок, 8 червня, збройні формування Російської Федерації вже п'ять разів порушили режим припинення вогню. В результаті обстрілів поранено українського військового.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони.

Так, на Луганському напрямку, відразу після півночі, з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї противник двічі обстріляв наші позиції неподалік Новолуганського.

Крім того, з ручних протитанкових гранатометів окупаційні війська вели обстріл позицій захисників Новоолександрівки.

Також зі стрілецької зброї окупанти вели вогонь по українських військових Горіхового. З аналогічного піхотного озброєння ворог вів обстріл опорних пунктів в районі Богданівки.

Українські військові відкрили вогонь у відповідь, припинивши збройні провокації окупантів.

"В результаті обстрілу противника поранення отримав один український воїн. Йому надали належну медичну допомогу та доставили у військовий лікувальний заклад. Стан здоров'я нашого захисника задовільний", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за минулу добу проросійські бойовики 8 разів порушили режим припинення вогню, в результаті чого двоє українських військовослужбовців отримали поранення.

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Автор: Максим Зайченко

Теги Новини України Донбасбойовики
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