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Боевики на Донбассе ранили украинского военного

Новости » Происшествия     08.06.2020 - 14:57
Боевики на Донбассе ранили украинского военного
Фото: боевики на Донбассе (flickr)

Вооруженные формирования России уже 5 раз за сутки нарушили режим прекращения огня

В понедельник, 8 июня, вооруженные формирования Российской Федерации уже пять раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов ранен украинский военный.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Так, на Луганском направлении, сразу после полуночи, с крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия противник дважды обстрелял наши позиции неподалеку Новолуганского.

Кроме того, из ручных противотанковых гранатометов оккупационные войска вели обстрел позиций защитников Новолександровки.

Также из стрелкового оружия оккупанты вели огонь по украинским военным Орехового. Из аналогичного пехотного вооружения враг вел обстрел опорных пунктов в районе Богдановки.

Украинские военные открыли огонь в ответ, прекратив вооруженные провокации оккупантов.

"В результате обстрела противника ранения получил один украинский воин. Ему предоставили надлежащую медицинскую помощь и доставили в военное лечебное заведение. Состояние здоровья нашего защитника удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Напомним, за прошедшие сутки пророссийские боевики 8 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего двое украинских военнослужащих получили ранения.

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Автор: Максим Зайченко

Теги Новости Украины Донбассбоевики
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