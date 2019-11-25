Бойовики на Донбасі поранили мирного жителя, - штаб

На Донеччині в результаті обстрілу бойовиками Мар'їнки поранення отримав мирний житель. Про це повідомили в штабі операції Об'єднаних сил.

Повідомляється, що в результаті обстрілу з стрілецької зброї Мар'їнки близько 12 годин кульове поранення в груди і плече отримала жінка, яка на той момент пересувалася по місту зі своїм трирічним дитиною.

"Куля потрапила постраждалої в грудну клітку і плече зліва. Необхідну первинну медичну допомогу жінці було надано військовослужбовцями Об'єднаних сил. Зараз вона перебуває в лікарні міста Курахове. За оцінками медиків стан пораненої стабільний", - повідомили в ООС.

Раніше РБК-Україна писало, що близько 11:30 бойовики обстріляли позиції українських військових у Мар'їнці. Обстріл проводилися зі стрілецької зброї по напрямку від мікрорайону Трудовськие окупованого Донецька.

Також повідомлялося, що за минулу добу, 24 листопада, бойовики сім разів порушували режим припинення вогню. При цьому застосовувалися заборонені мінськими домовленостями міномети калібру 82 мм, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і інше стрілецьку зброю. В результаті обстрілу ніхто з українських військових не постраждав.