Бойовики на Донбасі поранили двох українських військових

У суботу, 6 червня, російські окупаційні війська на Донбасі поранили двох українських військових. Обстріли відбувалися поблизу двох населених пунктів.

Про це повідомляє прес-центр штабу операції Об'єднаних сил.

Так, в черговий раз порушуючи Мінські домовленості, біля населеного пункту Дослідне бойовики вели вогонь з мінометів калібру 120 мм, в результаті чого один український військовий отримав осколкове поранення. Крім цього, неподалік Мар'їнки поранили ще одного українського захисника.

Наголошується, що супротивник застосував великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Поранених військових евакуювали до лікарні та надали медичну допомогу.

"Такі злочинні дії ворога не залишилися безкарними. Підрозділи Об'єднаних сил, використовуючи наявні вогневі засоби, дали збройним формуванням Російської Федерації адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 5 червня проросійські бойовики 12 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, поранивши двох українських військовослужбовців.

Крім того, бойовики замінували ділянку у Луганській області під виглядом облаштування КПВВ "Золоте".