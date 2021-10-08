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Бойовики шість разів порушили режим "тиші" на Донбасі, поранений військовий

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Донбас, П'ятниця 08 жовтня 2021 07:56
Бойовики шість разів порушили режим "тиші" на Донбасі, поранений військовий Фото: українські військові на обстріли давали відповідний вогонь (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

За добу, 7 жовтня, російські окупаційні війська шість разів порушували режим припинення вогню. Військовий ЗСУ отримав поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу ООС.

У напрямку Південного противник вів вогонь зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів. Поблизу Мар'їнки окупанти обстріляли позиції ЗСУ з мінометів калібру 82 мм.

Біля Новозванівки ворог здійснив обстріл з великокаліберних кулеметів. У бік населеного пункту Золоте-4 ворожі збройні формування відкривали вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

Неподалік Майорська велися обстріли з ручних протитанкових підствольних гранатометів.

Крім того, в Луганській області зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно, типу "Орлан-10", з перетином лінії розмежування.

З початку поточної доби зафіксовано два порушення режиму припинення вогню.

Позиції українських воїнів біля Золотого-4 ворог обстріляв, використовуючи ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю.

Біля Троїцького окупанти вели вогонь з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Унаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. Воїну була надана невідкладна медична допомога. Він евакуйований до лікувального закладу. Стан його здоров'я - середньої тяжкості.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Нагадаємо, що окупанти стягують танки та іншу військову техніку на Донбасі, порушуючи домовленості про відведення озброєння. Військову техніку бойовиків у непідконтрольних районах Луганської та Донецької області помітили спостерігачі з місії ОБСЄ.

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