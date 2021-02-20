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Бойовики на Донбасі п'ять разів порушували режим "тиші", пошкоджено три будинки

Новость на русском → Донбас, Субота 20 лютого 2021 19:50
Бойовики на Донбасі п'ять разів порушували режим "тиші", пошкоджено три будинки Фото: військовий (flickr.com ministry of defence ua)
Автор: Андрій Козловський

На Донбасі з початку поточної доби бойовики п'ять разів порушували режим тиші. Під їхній обстріл потрапили житлові будинки, три з них пошкоджені.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС у Facebook.

"Протягом поточної доби, 20 лютого, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано п’ять порушень режиму припинення вогню. Бойових втрат серед наших захисників немає", - йдеться у повідомленні відомства.

Таким чином, окупанти вранці у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" відкрили вогонь з артилерійських систем 122-го калібру та снайперської зброї по українських позиціях неподалік населеного пункту Південне.

Крім того, з мінометів російсько-окупаційні війська, як вказано, вели вогонь поблизу Новгородського.

"Тут під мінометний обстріл потрапили не лише позиції Збройних сил України, а й будинки місцевих жителів... Постраждалих серед цивільного населення, на щастя, немає", - зазначили в штабі.

Також повідомляється, що окупанти вели прицільний вогонь зі станкових та ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї неподалік населених пунктів Попасна та Катеринівка.

У відомстві зазначили, що українські військові відкривали вогонь у відповідь.

Нагадаємо, вчора проросійські бойовики п'ять разів порушували перемир'я на Донбасі.

Крім того, секретар Ради нацбезпеки і оборони України Олексій Данілов заявляв, що війну на Донбасі може закінчити тільки Путін.

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