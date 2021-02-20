ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Вночі бойовики випустили понад 30 мін поблизу Новгородського. Україна повідомила в ОБСЄ

Новость на русском → Субота 20 лютого 2021 07:51
Вночі бойовики випустили понад 30 мін поблизу Новгородського. Україна повідомила в ОБСЄ Фото: ситуація на Донбасі (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Инна Собора

Від початку поточної доби, 20 лютого, було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню поблизу Новгородського. Там бойовики відкрили прицільний обстріл наших позицій з мінометів 120-го калібру, випустивши понад тридцять мін.

Про це повідомили у прес-центрі штабу ООС.

Через Українську сторону СЦКК про факти порушення режиму припинення вогню повідомили представників ОБСЄ. Бойових втрат серед українських військових немає.

Протягом минулої доби, 19 лютого, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано п’ять порушень режиму припинення вогню.

Так, поблизу Зайцевого російсько-окупаційні війська вели прицільний вогонь по українських позиціях з мінометів 120-го калібру. Біля Луганського відкривали вогонь з гранатометів різних систем, а біля Південного - ще й зі стрілецької зброї.

Крім того, неподалік Водяного, що на Приазов’ї противник здійснив дистанційне мінування місцевості в напрямку наших позицій мінами ПОМ-2 за допомогою ПКМ-1.

Жодний український військовий учора не постраждав.

Нагадаємо, 18 лютого ОБСЄ зафіксувала значне зменшення кількості порушень перемир'я на Донбасі.

РБК-Україна писало, що 18 лютого, бойовики чотири рази обстріляли позиції ООС на Донбасі. В результаті обстрілу ні один український військовий не постраждав.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Надзвичайні події бойовики Донбас
NEWS
В Україні 6 295 нових випадків коронавірусу за добу
В Україні 6 295 нових випадків коронавірусу за добу
DAILY
Директор розбрату. Чому Ситника знову хочуть звільнити і що очікує НАБУ
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Директор розбрату. Чому Ситника знову хочуть звільнити і що очікує НАБУ