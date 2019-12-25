Бойовики на Донбасі продовжують порушувати тишу

У середу, 25 грудня, бойовики на Донбасі продовжують порушувати режим припинення вогню. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на штаб операції Об'єднаних сил.

Українська сторона закликала припинити провокації з боку незаконних збройних формувань РФ.

"Українська сторона спільного центру з контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін повідомляє, що противник знову порушив режим припинення вогню. СЦКК закликає збройні формування Російської Федерації припинити свої провокації і дотримуватися існуючих домовленостей", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 24 грудня незаконні збройні формування РФ 9 разів порушили режим припинення вогню. Зафіксовано один обстріл з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів противник здійснив у районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід". Вісім обстрілів позицій українських військових зафіксовано в районі відповідальності угруповання "Північ".

Нагадаємо, на вихідних Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала збільшення обстрілу в зоні ООС.

Як повідомляло РБК-Україна, на Донбасі, в зоні ООС у 2019 році загинуло 110 військових. Так, у січні на війні загинули 3 захисників, в лютому і березні - по 8, у квітні - 15, у травні - 9, у червні - 8.