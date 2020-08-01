ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Бойовики на Донбасі продовжують блокувати в'їзд спостерігачам ОБСЄ

Донбас, Субота 01 серпня 2020 15:05
Бойовики на Донбасі продовжують блокувати в'їзд спостерігачам ОБСЄ
Фото: представники ОБСЄ (twitter.com/osce_smm)
Автор: Юлія Струк

Окупанти також пропускають в ОРДЛО не всіх українських громадян

Бойовики продовжують блокувати в'їзд спостерігачам ОБСЄ на територію, непідконтрольну українській владі. Крім того, вони пропускають на територію ОРДЛО не всіх громадян України.

Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил на своїй сторінці в Facebook.

Представники російсько-окупаційних військ продовжують блокувати в'їзд СММ ОБСЄ на непідконтрольну уряду України територію

Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Субота, 1 серпня 2020 р.

"Представники російсько-окупаційних військ продовжують блокувати в'їзд СММ ОБСЄ на непідконтрольну уряду України територію", - інформує прес-центр.

Крім того, окупанти не всіх громадян пропускають на непідконтрольну територію. Бойовики мотивують це відсутністю прописки на непідконтрольній частині Луганської області.

Нагадаємо, в штабі операції Об'єднаних сил розповіли про втрати російських найманців з початку режиму повного припинення вогню на Донбасі.

Як писало РБК-Україна, за минулу добу проросійські бойовики чотири рази порушили домовленості про всеосяжну припинення вогню на Донбасі.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України ОБСЄДонбасбойовики
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся