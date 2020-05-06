Бойовики на Донбасі застосували заборонене озброєння, поранений один військовий

Сьогодні, 6 травня, в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі збройні формування Російської Федерації п'ять разів порушили режим припинення вогню, в результаті чого один військовослужбовець отримав поранення. Про це повідомляє прес-центр ООС у Facebook.

Повідомляється, що бойовики застосували заборонені мінськими домовленостями міномети калібру 82 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

Більшість обстрілу українських позицій зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід".

Вночі супротивник з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї обстріляв військовослужбовців у Авдіївки. По захисника Павлополя супротивник двічі вів вогонь із застосуванням автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. На околиці населеного пункту Піски російські окупанти обстрілювали з ручних протитанкових і підствольних гранатометів.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" збройні формування Російської Федерації по станкових протитанкових гранатометів вели вогонь по українським захисникам недалеко від населеного пункту Попасна.

"Внаслідок обстрілу ворожих один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за минулу добу збройні формування РФ 15 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок обстрілу ворожих був поранений один військовослужбовець, ще один військовий отримав бойове травмування.

Крім того, на Донбасі 5 травня проросійські бойовики обстріляли ділянку розведення сил і засобів №3 Богданівка-Петровське.