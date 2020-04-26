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Бойовики на Донбасі застосували озброєння БМП та зенітну установку

Новини » Надзвичайні події     26.04.2020 - 18:02
Бойовики на Донбасі застосували озброєння БМП та зенітну установку
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Серед підрозділів Об'єднаних сил втрат не зафіксовано

З початку 26 квітня в зоні проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню з боку проросійських бойовиків. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ООС у Facebook.

За даними штабу, сьогодні російські незаконні збройні формування відкривали вогонь по позиціях українських підрозділів в районі населених пунктів Лебединське, Широкине, Богданівка, Новотроїцьке, Старогнатівка, Новотошківське та Хутір Вільний.

Окупаційні сили застосовували проти українських військових, міномети 82-го калібру, гранатомети різних систем, озброєння бойових машин піхоти (БМП-2), зенітну установку ЗУ-23-2, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Зазначається, що підрозділи Об'єднаних сил дали гідну відсіч російським найманцям, застосувавши чергові вогневі засоби. Втрат серед українських військових з початку доби не зафіксовано.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні проросійські бойовики на Донбасі протягом 40 хвилин обстрілювали з гранатометів позиції українських військових поблизу Новотроїцького. А поблизу Богданівки окупанти застосували міномети.

Також РБК-Україна писало, що вчора на Донбасі в результаті ворожого обстрілу поранення отримав один український військовий. Пораненого військового евакуювали до медичного закладу, де йому надали належну допомогу.

Бойовики обстріляли з гранатометів Лебединське: поранено військового Бойовики з початку доби 10 разів відкривали вогонь на Донбасі
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