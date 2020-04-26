На Донбасі поранення отримав один український військовий

Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Бойовики 16 разів обстріляли позиції Об’єднаних сил

На Донбасі, упродовж 25 квітня збройні формування Російської Федерації 16 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку операції Об'єднаних сил у Facebook.

Зазначається, що бойовики застосовували заборонені мінськими угодами міномети калібрів 120 мм і 82 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

"Військовослужбовці Об’єднаних сил за допомогою чергових вогневих засобів вжили вичерпних заходів впливу на окупаційні підрозділи", - зазначили у штабі ООС.

Дванадцять порушень режиму припинення вогню минулої доби зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Російські збройні формування тричі обстріляли наших захисників в районі Авдіївки, випустивши 12 мін 120-го калібру та 9 мін з 82 мм мінометів, а також вели вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Підрозділи ООС неподалік Павлополя, Широкиного, Старогнатівки, Опитного та Водяного противник обстрілював з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Поруч з Лебединським сили ООС зафіксували ворожий вогонь з автоматичного станкового гранатомета, а неподалік Пісків зі станкового протитанкового гранатомета.

З настанням темряви ворог випустив 24 міни 120 калібру по околицях Широкиного, а по наших позиціях неподалік Водяного застосував 82 мм міномети - 46 мін.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" збройні формування Російської Федерації зі 120 мм мінометів обстріляли наших військовослужбовців біля Новоолександрівки та Попасної, використавши 29 мін, а з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів вели вогонь по наших позиціях поруч з Оріховим.

Опорні пункти Об’єднаних сил поруч з Кримським окупанти обстрілювали з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Внаслідок ворожих обстрілів один український воїн отримав поранення.

За даними розвідки Об’єднаних сил, 25 квітня українські військовослужбовці, що вели оборонні дії, знищили чотирьох окупантів та ще п’ятьох поранили.

Від початку поточної доби в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики уже двічі порушили режим припинення вогню.

Бойовики з озброєння БМП, автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів обстріляв наші позиції біля Лебединського, а з зенітної установки ЗУ-23-2 - поруч з Широкиним. За поточну добу втрат серед українських захисників немає.

Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в зоні проведення ООС на Донбасі з початку доби було зафіксовано 10 обстрілів, Окупаційні сили били з мінометів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Втрат серед українських військових не було зафіксовано.