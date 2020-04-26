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Боевики на Донбассе применили вооружение БМП и зенитную установку

Новости » Происшествия     26.04.2020 - 18:02
Боевики на Донбассе применили вооружение БМП и зенитную установку
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Среди подразделений Объединенных сил потерь не зафиксировано

С начала 26 апреля в зоне проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня со стороны пророссийских боевиков. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ООС в Facebook.

По данным штаба, сегодня российские незаконные вооруженные формирования открывали огонь по позициям украинских подразделений в районе населенных пунктов Лебединское, Широкино, Богдановка, Новотроицкое, Старогнатовка, Новотошковское и Хутор Вольный.

Оккупационные силы применяли против украинских военных минометы 82-го калибра, гранатометы различных систем, вооружение боевых машин пехоты (БМП-2), зенитную установку ЗУ-23-2, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Отмечается, что подразделения Объединенных сил дали достойный отпор российским наемникам, применив дежурные огневые средства. Потерь среди украинских военных с начала суток не зафиксировано.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня пророссийские боевики на Донбассе в течение 40 минут обстреливали из гранатометов позиции украинских военных вблизи Новотроицкого. А вблизи Богдановка оккупанты применили минометы.

Также РБК-Украина писало, что вчера на Донбассе в результате вражеского обстрела ранение получил один украинский военный. Раненого военного эвакуировали в медицинское учреждение, где ему оказали надлежащую помощь.

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