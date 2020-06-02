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Бойовики на Донбасі застосували гранатомети та безпілотник, поранений військовий

Новини » Надзвичайні події     02.06.2020 - 07:09
Бойовики на Донбасі застосували гранатомети та безпілотник, поранений військовий
Фото: ситуація на Донбасі (РБК-Україна)

Обстріли вели біля Гнутового та Попасної

Протягом минулої доби збройні формування Російської Федерації 3 рази порушили режим припинення вогню. Поранення отримав один український військовослужбовець.

Про це повідомляє штаб операції Об'єднаних сил у Facebook.

Обстріли вели з гранатометів різних систем, а також застосували безпілотний літальний апарат.

Так, два обстріли зафіксували поряд з Гнутовим. Спочатку, біля цього населеного пункту, противник застосував гранатомети різних систем, а згодом задіяв БпЛА для скидання пострілу ВОГ-17.

Крім того, на підступах до Попасної російські найманці вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

Українські військові відкривали вогонь у відповідь. За даними розвідки, минулої доби було поранено двох окупантів.

"Внаслідок обстрілів з боку загарбників один воїн Об'єднаних сил отримав поранення. Його було доставлено до військового медичного закладу. Стан здоров’я українського оборонця задовільний", - йдеться в повідомленні.

Від початку поточної доби російські збройні формування відкрили вогонь неподалік Майорська. Жодний військовий не постраждав.

Раніше повідомлялося, що протягом травня втрати бойовиків на Донбасі склали 143 людини убитими і пораненими.

РБК-Україна писало, що на Донбасі 31 травня збройні формування Російської Федерації 3 рази порушили режим припинення вогню.

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Автор: Инна Собора

Теги Новини України Донбасобстрел
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