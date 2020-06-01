ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В ООС повідомили про втрати бойовиків за травень: майже 150 пораненими і убитими

Новини » Суспільство     01.06.2020 - 14:59
В ООС повідомили про втрати бойовиків за травень: майже 150 пораненими і убитими
Фото: бойовики на Донбасі (by wikipedia Yevgen Nasadyuk)

Силами ООС також було знищено сім одиниць техніки бойовиків

протягом травня втрати бойовиків на Донбасі склали 143 людини убитими і пораненими. Також було знищено сім одиниць техніки противника.

Про це йдеться в повідомленні операції Об'єднаних сил в Facebook.

зокрема, було ліквідовано 49 бойовиків, поранено і травмовано - 94. Щодо техніки, то було знищено два міномети калібру 120 мм, два безпілотних літальних апаратів і три військових автомобіля.

"Командування Об'єднаних сил підкреслює, що ніякі злочинні дії російсько-окупаційних військ не залишаться безкарними. У разі порушення супротивником режиму припинення вогню, наші захисники завжди дають рішучу і жорстку відповідь", - зазначили в ООС.

Раніше РБК-Україна писало, що українська сторона СЦКК повідомила про регулярні провокаційних обстріл з боку бойовиків населених пунктів і ділянок розведення на Донбасі.

Також повідомлялося, що з початку року на Донеччині в результаті обстрілу постраждали 10 дітей.

Крім цього 1 червня бойовики з допомогою дрона атакували позиції ООС на Донбасі, поранення отримав один український військовий.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новини України ДонбасбойовикиООС
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся