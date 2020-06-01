Бойовики знову обстріляли позиції ООС на Донбасі, поранено військового

Фото: вибух снаряда (facebook.com pressjfo.news3)

Також окупанти двічі обстріляли одну з ділянок розведення сил

З початку дня російські найманці двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі. Під час обстрілу поранення отримав укарїнський військовий.

Про це повідомили у прес-штабі операції Об’єднаних сил.

Бойовики вели вогонь переважно з гранатометів різних систем. Крім того, близько 11 ранку в районі Гнутового противники використали безпілотник, з якого скинули кілька гранат ВОГ-17.

"Внаслідок обстрілів з боку російських найманців один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. Українські військовослужбовці діяли рішуче та жорстко відповіли ворожим підрозділам, змусивши окупаційні війська припинити свою злочинну діяльність. Втрати противника уточнюються", - повідомили в ООС.

Також наголошується на цілеспрямованому і умисному обстрілі однієї з ділянок розведення сил №3 "Петрівське". Обстріли сталися вранці з сіл Вікторівка та Петрівське, які не контролює українська армія. Бойовики застосували великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

"Такі провокаційні дії російсько-окупаційних військ в черговий раз підтверджують повне ігнорування Мінських домовленостей, відверте небажання дотримуватися взятих зобов’язань та свідчать про зацікавленість у подальшому загостренні ситуації", - зазначили у прес-штабі.

На інших ділянках зберігався режим тиша. Ситуація в районі проведення ООС залишається контрольованою.

Раніше повідомлялося, що бойовики навмисно роблять провокаційні обстріли ділянок розведення сил.

Також повідомлялося, що з початку травня сили ООС у відповідь на атаки знищили кілька десятків бойовиків.

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Автор: Роман Калиниченко