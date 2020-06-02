Боевики на Донбассе применили гранатометы и беспилотник, ранен военный

Фото: ситуация на Донбассе (РБК-Украина)

Обстрелы вели возле Гнутового и Попасной

В течение минувших суток вооруженные формирования Российской Федерации 3 раза нарушили режим прекращения огня. Ранения получил один украинский военнослужащий.

Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил в Facebook.

Обстрели вели из гранатометов различных систем, а также применили беспилотный летательный аппарат.

Так, два обстрелы зафиксировали рядом с Гнутовим. Сначала, возле этого населенного пункта, противник применил гранатометы различных систем, а впоследствии задействовал БпЛА для сброса выстрела ВОГ-17.

Кроме того, на подступах к Попасной российские наемники вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.

Украинские военные открывали огонь в ответ. По данным разведки, за прошедшие сутки были ранены двое оккупантов.

"Вследствие обстрелов со стороны захватчиков один воин Объединенных сил получил ранения. Его доставили в военное медицинское учреждения. Состояние здоровья украинского защитника удовлетворительное", - говорится в сообщении.

От начала текущих суток российские вооруженные формирования открыли огонь неподалеку Майорска. Ни один военный не пострадал.

Ранее сообщалось, что в течение мая потери боевиков на Донбассе составили 143 человека убитыми и ранеными.

РБК-Украина писало, что на Донбассе 31 мая вооруженные формирования Российской Федерации 3 раза нарушили режим прекращения огня.

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Автор: Инна Собора