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Боевики на Донбассе применили гранатометы и беспилотник, ранен военный

Новости » Происшествия     02.06.2020 - 07:09
Боевики на Донбассе применили гранатометы и беспилотник, ранен военный
Фото: ситуация на Донбассе (РБК-Украина)

Обстрелы вели возле Гнутового и Попасной

В течение минувших суток вооруженные формирования Российской Федерации 3 раза нарушили режим прекращения огня. Ранения получил один украинский военнослужащий.

Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил в Facebook.

Обстрели вели из гранатометов различных систем, а также применили беспилотный летательный аппарат.

Так, два обстрелы зафиксировали рядом с Гнутовим. Сначала, возле этого населенного пункта, противник применил гранатометы различных систем, а впоследствии задействовал БпЛА для сброса выстрела ВОГ-17.

Кроме того, на подступах к Попасной российские наемники вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.

Украинские военные открывали огонь в ответ. По данным разведки, за прошедшие сутки были ранены двое оккупантов.

"Вследствие обстрелов со стороны захватчиков один воин Объединенных сил получил ранения. Его доставили в военное медицинское учреждения. Состояние здоровья украинского защитника удовлетворительное", - говорится в сообщении.

От начала текущих суток российские вооруженные формирования открыли огонь неподалеку Майорска. Ни один военный не пострадал.

Ранее сообщалось, что в течение мая потери боевиков на Донбассе составили 143 человека убитыми и ранеными.

РБК-Украина писало, что на Донбассе 31 мая вооруженные формирования Российской Федерации 3 раза нарушили режим прекращения огня.

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Автор: Инна Собора

Теги Новости Украины Донбассобстрел
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