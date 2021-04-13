Бойовики на Донбасі застосували безпілотник: один український військовий загинув, двоє поранені

На Донбасі в результаті скидання гранат безпілотником бойовиків загинув один український військовий. Ще двоє бійців отримали поранення.
Всього з початку поточної доби, 13 квітня, бойовики тричі порушували режим припинення вогню. Зокрема, вони вели вогонь по позиціях українських військові поблизу Південного з мінометів 82-го калібру. Також противник здійснив два перетину лінії розмежування безпілотними літальними апаратами (БПЛА).
Поблизу Майорського безпілотник бойовиків, перетинаючи лінію розмежування, скинув гранати на позиції підрозділи Збройних сил України. В результаті один військовослужбовець отримав поранення, не сумісні з життям. Ще двоє військових отримали поранення. Їм надали медичну допомогу та доправили до лікувального закладу.
"Українські військовослужбовці й надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню", - зазначили в ООС.
За минулу добу бойовики 17 разів порушували режим "тиші", з яких 15 обстрілів і два дистанційних мінування мінами ПЗЗ-2.
Противник вів обстріл позицій ООС поблизу Південного, Шумів, Новгородського, Золотого-4, Пісків, Кам'янки. Застосовувалися заборонені мінськими домовленостями міномети калібру 120 мм, озброєння БМП-1, станкові гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю. В результаті обстрілу один український військовий отримав смертельне поранення.
Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до вторгнення Російської Федерації.
За даними розвідки, Росія завершить процес перекидання військ до українського кордону до кінця квітня.
На тлі цього розвідка попередила, що РФ готова до масштабної ескалації на Донбасі з просуванням вглиб території України.