Боевики на Донбассе применили беспилотник: один украинский военный погиб, двое ранены

Всего с начала текущих суток, 13 апреля, боевики трижды нарушали режим прекращения огня. В частности, они вели огонь по позициям украинских военные вблизи Южного из минометов 82-го калибра. Также противник совершил два пересечения линии разграничения беспилотными летательными аппаратами (БПЛА).

Вблизи Майорского беспилотник боевиков, пересекая линию разграничения, сбросил гранаты на позиции подразделения Вооруженных сил Украины. В результате один военнослужащий получил ранения, не совместимое с жизнью. Еще двое военных получили ранения. Им оказали медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение.

"Украинские военнослужащие и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня", - отметили в ООС.

За прошедшие сутки боевики 17 раз нарушали режим "тишины", из которых 15 обстрелов и два дистанционных минирования минами ПОМ-2.

Противник вел обстрелы позиций ООС вблизи Южного, Шумов, Новгородского, Золотого-4, Песков, Каменки. Применялись запрещенные минскими договоренностями минометы калибра 120 мм, вооружения БМП-1, станковые гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. В результате обстрелов один украинский военный получил смертельное ранение.